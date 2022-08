Fiorentinanews : La Gazzetta dello Sport: Spalletti frena e poi accusa #Fiorentina - difa2007 : L'accusa di Spalletti: 'A Firenze tifosi maleducati professionisti' - telodogratis : L’accusa di Spalletti: “A Firenze tifosi maleducati professionisti” -

... però, Lucianoè rimasto un po' spiazzato dal black - out offensivo della sua squadra, ... Osimhen e del deludente Lozano: sott'per l'incredibile occasione fallita di testa in avvio di ...Offese ai napoletani, cori razzisti, inni al Vesuvio durante la gara e un tormento continuo per, insultato per 90' e oltre. Il tecnico azzurro ha sopportato finchè ha potuto, poi a fine ...Si tratta di un 50ene allenatore di una squadra giovanile che ora rischia il Daspo. Identificato un 70enne: avrebbe lanciato la bottiglietta finita addosso a Spalletti ...Firenze, 29 agosto 2022 - Ora è la Digos a cercare il tifoso che ha insultato Luciano Spalletti, durante la partita Fiorentina-Napoli. Una bufera è scoppiata domenica 28 agosto al termine del match. L ...