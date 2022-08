“La verità dietro il divorzio”. Noemi Bocchi è stufa ed esce alla scoperto su Totti (Di domenica 28 agosto 2022) Noemi Bocchi vuole ufficializzare la sua relazione con Francesco Totti e porre fine a tutte le speculazioni di gossip che si sono rincorse nelle ultime settimane. La romana è stanca delle tante voci e, tramite alcuni amici, si è sfogata al settimanale DiPiù riguardo alla separazione tra l'ex capitano e leggenda della Roma e Ilary Blasi: “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione - dicono gli amici di Bocchi - non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”. “Se per la designer floreale le cose si stanno facendo serie, dall'altra parte l'idolo di Roma pare voler aspettare la separazione definitiva prima di ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022)vuole ufficializzare la sua relazione con Francescoe porre fine a tutte le speculazioni di gossip che si sono rincorse nelle ultime settimane. La romana è stanca delle tante voci e, tramite alcuni amici, si è sfogata al settimanale DiPiù riguardoseparazione tra l'ex capitano e leggenda della Roma e Ilary Blasi: “non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary ee vorrebbe uscire allocon lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione - dicono gli amici di- non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”. “Se per la designer floreale le cose si stanno facendo serie, dall'altra parte l'idolo di Roma pare voler aspettare la separazione definitiva prima di ...

