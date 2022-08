La storia è maestra di vita Purché se ne sappiano trarre i relativi insegnamenti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 28 agosto 2022) In questo fine settimana dovrebbe essersi pressoché concluso il periodo di ferie di quegli italiani che sono riusciti a andarci. In carrozza, si parte, dovrebbe essere lo sprone che ciascuno dà all’altro all’ inizio della maratona in salita che sta per iniziare. La crisi energetica continua a dilatarsi ad horas, tanto da poter affermare con scarso margine di errore che oramai è fuori da qualunque ipotesi di controllo. Pensare, qualcuno degli aspiranti al parlamento prossimo venturo lo sta facendo, che sia possibile per l’ Occidente tentare di dialogare intorno a un tavolo con Putin e i suoi scherani almeno sull’argomento gas, non va oltre neanche di poco delle conclusioni che traggono le carmelitane scalze alla fine dei loro dialoghi. Altrettanto improponibile, eppur proposta sempre da una parte degli aspiranti deputati e senatori, è l’ipotesi di varare un ulteriore scostamento di ...