La Spezia, cori contro Napoli durante la gara con il Sassuolo (Di domenica 28 agosto 2022) durante la sfida di ieri tra Spezia e Sassuolo alcuni tifosi della squadra di casa hanno intonato cori discriminatori contro Napoli. Nella giornata di ieri … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 agosto 2022)la sfida di ieri traalcuni tifosi della squadra di casa hanno intonatodiscriminatori. Nella giornata di ieri … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

PasqualeMarian6 : @PaPaganini @E_Sparalesto Se il patrimonio sono i tifosi che hanno intonato cori contro Napoli...per sempre Spezia in b - ABosurgi : RT @GiovanniBussett: “Odio Napoli, non siamo napoletani”, vergognosi cori contro Napoli durante Spezia-Sassuolo. ?@RaiNews? ?@SkySport? ?@C… - NapoliAddict : “Sanzioni e intervento del sindaco”: dura condanna per i cori contro Napoli a La Spezia #Napoli #ForzaNapoliSempre… - OriC1282 : RT @GiovanniBussett: “Odio Napoli, non siamo napoletani”, vergognosi cori contro Napoli durante Spezia-Sassuolo. ?@RaiNews? ?@SkySport? ?@C… - zazoomblog : Spezia cori razzisti contro Napoli. Pecoraro: “Ignoranti e invidiosi” - #Spezia #razzisti #contro #Napoli. -