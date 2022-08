La siccità secca il lago Poyang, la Cina riscopre l’antica isola delle 5 Dinastie (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago – Ancora una volta ci troviamo a parlare di straordinarie scoperte archeologiche riemerse dalle acque, a causa di questa estate 2022 dettata dalla siccità che colpisce mezzo globo. Oggi andiamo in Cina, sull’isola di Luoxingdun, dove un’antica città risalente all’era delle Cinque Dinastie è riemersa dalla secca di quello che fu uno dei laghi più grandi dello sterminato territorio cinese. Le immagini effettuate con droni che ci arrivano dal lago Poyang, caricate su YouTube da People’s Daily China, lasciano a bocca aperta per la loro spettacolarità. Il lago in secca a causa della siccità Il sito storico dell’isola di Luoxingdun è emerso dal lago ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, 28 ago – Ancora una volta ci troviamo a parlare di straordinarie scoperte archeologiche riemerse dalle acque, a causa di questa estate 2022 dettata dallache colpisce mezzo globo. Oggi andiamo in, sull’di Luoxingdun, dove un’antica città risalente all’eraCinqueè riemersa dalladi quello che fu uno dei laghi più grandi dello sterminato territorio cinese. Le immagini effettuate con droni che ci arrivano dal, caricate su YouTube da People’s Daily China, lasciano a bocca aperta per la loro spettacolarità. Ilina causa dellaIl sito storico dell’di Luoxingdun è emerso dal...

