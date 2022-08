La settimana dei leader politici. La social hit di Giordano (Di domenica 28 agosto 2022) Negli ultimi sette giorni la percentuale di post interaction più alta, Carlo Calenda l’ha fatta registrare su Instagram. Il post con le maggiori interazioni è stato pubblicato il 25 agosto per replicare agli attacchi di Salvini: Rimani nella tua area di conforto saluta le mucche e fai i balletti su tik tok. Argomenti seri lascia perdere. Anche per il segretario dem a essere più performante è il canale Instagram, con una post interaction del 2,4%. Sempre negli ultimi sette giorni il contenuto con più reaction è stato questo pubblicato il 26 agosto, con il quale lo staff di Enrico Letta prova a rigenerare il processo di memizzazione della campagna ufficiale del Pd. Per Giorgia Meloni invece è TikTok la piattaforma più coinvolgente. Il tasso di interazione della settimana è dell’11% e il video che ha coinvolto di più è quello pubblicato il 22 agosto per ... Leggi su formiche (Di domenica 28 agosto 2022) Negli ultimi sette giorni la percentuale di post interaction più alta, Carlo Calenda l’ha fatta registrare su Instagram. Il post con le maggiori interazioni è stato pubblicato il 25 agosto per replicare agli attacchi di Salvini: Rimani nella tua area di conforto saluta le mucche e fai i balletti su tik tok. Argomenti seri lascia perdere. Anche per il segretario dem a essere più performante è il canale Instagram, con una post interaction del 2,4%. Sempre negli ultimi sette giorni il contenuto con più reaction è stato questo pubblicato il 26 agosto, con il quale lo staff di Enrico Letta prova a rigenerare il processo di memizzazione della campagna ufficiale del Pd. Per Giorgia Meloni invece è TikTok la piattaforma più coinvolgente. Il tasso di interazione dellaè dell’11% e il video che ha coinvolto di più è quello pubblicato il 22 agosto per ...

