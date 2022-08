La scuola e il Covid, ecco il vademecum. Basta dad e mascherina solto per i fragili (Di domenica 28 agosto 2022) Se i bambini sono raffreddati devono restare a casa o possono continuare ad andare a scuola? Gli alunni positivi possono seguire l’attivita’ scolastica in dad? Come gestire i casi positivi al Covid? Sono previsti controlli sullo stato di salute degli studenti per accedere ai locali scolastici? Per i piu’ fragili sono previste misure di tutela particolari? A queste e altre domande risponde il vademecum inviato oggi dal ministero dell’Istruzione alle istituzioni scolastiche ed educative, satatali, non statali e paritarie di ogni ordine e grado, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022-2023. La premessa e’ quella di adottare “strategie di mitigazione” con l’obiettivo di “garantire la frequenza scolastica in presenza” e “prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attivita’ scolastiche”. Anche se, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Se i bambini sono raffreddati devono restare a casa o possono continuare ad andare a? Gli alunni positivi possono seguire l’attivita’ scolastica in dad? Come gestire i casi positivi al? Sono previsti controlli sullo stato di salute degli studenti per accedere ai locali scolastici? Per i piu’sono previste misure di tutela particolari? A queste e altre domande risponde ilinviato oggi dal ministero dell’Istruzione alle istituzioni scolastiche ed educative, satatali, non statali e paritarie di ogni ordine e grado, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022-2023. La premessa e’ quella di adottare “strategie di mitigazione” con l’obiettivo di “garantire la frequenza scolastica in presenza” e “prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attivita’ scolastiche”. Anche se, ...

