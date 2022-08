La regina Elisabetta e «le insolite visite di Carlo»: scatta l’allarme salute (Di domenica 28 agosto 2022) Stando a quanto rivela il Sun, a Sua Maestà sarebbe stato consigliato di rimanere a Balmoral a causa dei noti problemi di mobilità: lì, il 6 settembre, dovrebbe andare in scena l’investitura ufficiale del nuovo primo ministro. Ma sono i «quotidiani e non pianificati incontri» con il primogenito a scatenare la preoccupazione per le sue condizioni fisiche Leggi su vanityfair (Di domenica 28 agosto 2022) Stando a quanto rivela il Sun, a Sua Maestà sarebbe stato consigliato di rimanere a Balmoral a causa dei noti problemi di mobilità: lì, il 6 settembre, dovrebbe andare in scena l’investitura ufficiale del nuovo primo ministro. Ma sono i «quotidiani e non pianificati incontri» con il primogenito a scatenare la preoccupazione per le sue condizioni fisiche

