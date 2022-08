La prevenzione dell’osteoporosi | se ne parla a Torino

(Di domenica 28 agosto 2022)– Si terrà a, nella sede dell’Accademia di Medicina (Via Po 18) il 17 settembre, a partire dalle ore 9.30, una giornata dedicata alla popolazione in generale e con finalità divulgative a cura della Fondazione Osteoporosi. L’obiettivo della giornata, dedicata alla memoria della presidentessa Claudia Matta che ha profuso per anni energie e risorse per diffondere la cultura della, è quello di sensibilizzare i pazienti sulle modalità per prevenire l’Osteoporosi attraverso i messaggi mirati sugli stili di vita più adeguati e sui fattori di rischio della malattia che alcuni Medici specialisti avranno modo di divulgare con un linguaggio espositivo accessibile a tutti. La commemorazione di Claudia Matta sarà a cura di Elsa Fornero, docente Economia Politica, Università di ...

