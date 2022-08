La musica di Chiara Martinelli: l’intervista (Di domenica 28 agosto 2022) LUCCA – Chiara Martinelli è una cantautrice originaria di Lucca. Si è avvicinata alla musica all’età di undici anni, cominciando a prendere lezioni di pianoforte e successivamente di chitarra classica. Ha cantato a lungo nel Coro di San Nicola di Pisa, con il quale ha partecipato a concerti in Italia e all’estero. Ha frequentato vari corsi di songwriting, in particolare con Mario Fanizzi. Il suo genere musicale preferito è il pop dolce, melodico, con sfumature di malinconia. Le sue canzoni affrontano spesso temi di attualità, come la vita e il disagio giovanile, la fatica di trovare il proprio posto nel mondo, il darsi da fare per un mondo più giusto. Altre volte ha affrontato, però, anche tematiche più leggere, cercando melodie leggere e ballabili. Ecco la nostra intervista. Qual è la tua cantante preferita? È Paola ... Leggi su lopinionista (Di domenica 28 agosto 2022) LUCCA –è una cantautrice originaria di Lucca. Si è avvicinata allaall’età di undici anni, cominciando a prendere lezioni di pianoforte e successivamente di chitarra classica. Ha cantato a lungo nel Coro di San Nicola di Pisa, con il quale ha partecipato a concerti in Italia e all’estero. Ha frequentato vari corsi di songwriting, in particolare con Mario Fanizzi. Il suo generele preferito è il pop dolce, melodico, con sfumature di malinconia. Le sue canzoni affrontano spesso temi di attualità, come la vita e il disagio giovanile, la fatica di trovare il proprio posto nel mondo, il darsi da fare per un mondo più giusto. Altre volte ha affrontato, però, anche tematiche più leggere, cercando melodie leggere e ballabili. Ecco la nostra intervista. Qual è la tua cantante preferita? È Paola ...

