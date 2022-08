"La Ferrari ora ha paura": ecco perché Maranello adesso trema, chi arriva (Di domenica 28 agosto 2022) Mentre a Spa si sono riaccesi i motori dopo la sosta estiva, sulla Formula 1 stanno piovendo una serie di novità destinate a rivoluzionare, e non poco, il futuro del Circus. Il mondo cambia e il motorsport prova ad adeguarsi con regole inedite e l'ingresso di nuovi protagonisti destinati a cambiare radicalmente gli attuali equilibri in pista. È di ieri l'annuncio ufficiale dell'Audi che, tra quattro anni, fornirà supporto tecnologico e motori alla Sauber, team del quale il marchio tedesco sta acquisendo i diritti. La casa di Ingolstadt, che fa parte del colosso motoristico che comprende anche Volkswagen, Seat, Porsche, Skoda, Lamborghini, Bugatti e Ducati, debutterà nel 2026 perché quell'anno cambieranno tutti i regolamenti sui propulsori, destinati a diventare sempre più elettrici e green. Tra le novità più rilevanti delle Formula 1 in pista fra un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Mentre a Spa si sono riaccesi i motori dopo la sosta estiva, sulla Formula 1 stanno piovendo una serie di novità destinate a rivoluzionare, e non poco, il futuro del Circus. Il mondo cambia e il motorsport prova ad adeguarsi con regole inedite e l'ingresso di nuovi protagonisti destinati a cambiare radicalmente gli attuali equilibri in pista. È di ieri l'annuncio ufficiale dell'Audi che, tra quattro anni, fornirà supporto tecnologico e motori alla Sauber, team del quale il marchio tedesco sta acquisendo i diritti. La casa di Ingolstadt, che fa parte del colosso motoristico che comprende anche Volkswagen, Seat, Porsche, Skoda, Lamborghini, Bugatti e Ducati, debutterà nel 2026quell'anno cambieranno tutti i regolamenti sui propulsori, destinati a diventare sempre più elettrici e green. Tra le novità più rilevanti delle Formula 1 in pista fra un ...

