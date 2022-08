La correttezza politica spegne la forza cognitiva (Di domenica 28 agosto 2022) Una nuova polemica tra antichi e moderni ha preso le mosse dagli Stati Uniti e ha raggiunto le sponde del vecchio continente. L’attuale querelle si inscrive all’interno del fenomeno che L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 28 agosto 2022) Una nuova polemica tra antichi e moderni ha preso le mosse dagli Stati Uniti e ha raggiunto le sponde del vecchio continente. L’attuale querelle si inscrive all’interno del fenomeno che L'articolo proviene da il manifesto.

Mov5Stelle : È una candidatura improponibile, che offende la Sicilia. Dalle sue posizioni politiche alle vicende giudiziarie, ul… - CagliariItalia1 : @EnricoLetta un buffone così non merita di fare politica in italia. aveva ragione Renzi... e dopo la sconfitta dell… - MaccioTaverna : @PolScorr @PSchioppa In realtà io sarei propenso a votare Di Maio. Chi meglio di lui rappresenta la nostra ottima p… - GiovanniAmati1 : @giorgio_gori Gori lei è uno dei nostri. È evidente in come agisce e come pensa. Apprezzo la sua correttezza e spir… - microcerotis : Che cosa significa “disbrigo degli affari correnti” -