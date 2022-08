Luxgraph : La compagna di Ruberti: «Video al vetriolo, su Albino montature e veleni forse anche nel mio Pd» #corriere #news #2… - FlavioMonzaB : Sara #Battista -compagna di #Ruberti Non sarebbe meglio tacere che umiliarsi difendendo un violento iracondo?… - infoitinterno : Caso Ruberti, la compagna Sara Battisti: «Temo che lo scandalo sia stato costruito ad arte all’interno del Pd» - Arturo_Parisi : RT @Open_gol: La consigliera dem: «C’erano diversità di vedute tra noi “zingarettiani” e chi voleva appoggiare la candidatura di Daniele Le… - Newsinunclick : Il caso Ruberti scatena veleni nel Pd. Il Corriere ha intervistato Sara Battisti, la compagna di Albino Ruberti, ex… -

Un'accusa che può travolgere il Pd . Sara Battisti ,di Albino, in un'intervista al Corriere mette nel mirino i dem e avanza un'ipotesi: il video della rissa verbale diche ha travolto il Pd romano potrebbe arrivare direttamente ...Un'accusa che può travolgere il Pd . Sara Battisti ,di Albino, in un'intervista al Corriere mette nel mirino i dem e avanza un'ipotesi: il video della rissa verbale diche ha travolto il Pd romano potrebbe arrivare direttamente ...Durante quel periodo il video è passato di telefonino in telefonino. Possibile che vengano sentiti oltre agli autori delle immagini e ai presenti a cena pure gli altri… Leggi ...Una ex dirigente dell'azienda sanitaria di Frosinone sostiene di essere stata cacciata per aver rifiutato le pressioni degli «uomini forti del Pd», nella stessa Asl al centro del caso Ruberti ...