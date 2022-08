La bomba del 35%, il sondaggio che può ribaltare tutto: cosa accadrà (Di domenica 28 agosto 2022) Almeno il 35% dei 46 milioni e 600mila italiani aventi diritto al voto non si presenterà alle urne il prossimo 25 settembre. È la stima di YouTrend per SkyTg24, che sembra trovare conferme anche presso i vari istituti che si occupano di sondaggi: tutti concordano sul fatto che gli astensionisti saranno tanti, anche se a ridosso del giorno delle elezioni più di qualcuno potrebbe decidersi ad andare a votare, dato che comunque le politiche esercitano un maggior richiamo rispetto alle amministrative e alle europee. In pratica i cosiddetti “elettori fantasma” potrebbero essere quasi 16 milioni in questa tornata elettorale: più di quanti ne furono nel 2018, dove comunque c'era la novità rappresentata dal Movimento 5 Stelle che convinse molti astensionisti a votare. “I numeri sono ballerini - ha dichiarato Antonio Noto a Repubblica - va comunque detto che le elezioni politiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Almeno il 35% dei 46 milioni e 600mila italiani aventi diritto al voto non si presenterà alle urne il prossimo 25 settembre. È la stima di YouTrend per SkyTg24, che sembra trovare conferme anche presso i vari istituti che si occupano di sondaggi: tutti concordano sul fatto che gli astensionisti saranno tanti, anche se a ridosso del giorno delle elezioni più di qualcuno potrebbe decidersi ad andare a votare, dato che comunque le politiche esercitano un maggior richiamo rispetto alle amministrative e alle europee. In pratica i cosiddetti “elettori fantasma” potrebbero essere quasi 16 milioni in questa tornata elettorale: più di quanti ne furono nel 2018, dove comunque c'era la novità rappresentata dal Movimento 5 Stelle che convinse molti astensionisti a votare. “I numeri sono ballerini - ha dichiarato Antonio Noto a Repubblica - va comunque detto che le elezioni politiche ...

