L’ Italbasket perde Gallinari: niente Europei per l’azzurro (Di domenica 28 agosto 2022) Tegola per gli azzurri a pochi giorni dall’inizio degli Europei. L’ Italbasket perde Danilo Gallinari che non potrà partecipare alla rassegna continentale a causa della lesione al menisco rimediato nel corso del match di ieri contro la Georgia valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’Italbasket perde Gallinari: IL COMUNICATO DELLA FIP Gli esami a cui l’azzurro si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al menico senza interessamento dei legamenti. Tuttavia, ciò gli impedirà di prendere parte agli Europei. Questo il comunicato della Fip: “In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Tegola per gli azzurri a pochi giorni dall’inizio degli. L’Daniloche non potrà partecipare alla rassegna continentale a causa della lesione al menisco rimediato nel corso del match di ieri contro la Georgia valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L’: IL COMUNICATO DELLA FIP Gli esami a cuisi è sottoposto hanno evidenziato una lesione al menico senza interessamento dei legamenti. Tuttavia, ciò gli impedirà di prendere parte agli. Questo il comunicato della Fip: “In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Daniloè stato sottoposto oggi, presso il Columbus ...

