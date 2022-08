Kosovo | finalmente raggiunto l’accordo sui documenti serbi tra Belgrado e Pristina

Il Piccolo

... mentre Ballkani, Vaduz e Zalgiris sono le prime squadre da, Liechtenstein e Lituania a ... Cinque anni dopo, i viola tornanonelle Coppe, e pazienza se si tratta della Conference ...L'opera lirica con l'Aida era stata perfino agognata nei lontani anni Novanta eè ... Sul palco di Piazzale Giglia a San Leone, dalle 20,30 si esibiranno i gruppi folklorici di Cile,, ... Kosovo-Serbia, fumata nera. Borrell: «Il dialogo continua» Grazie alla mediazione dell'Unione Europea, la Serbia ha acconsentito ad abolire i visti per chi ha documenti d'identità kosovari e il Kosovo si è impegnato a non richiederli in futuro ai cittadini se ...Lo ha anticipato il premier del Kosovo, Albin Kurti, dopo l'adozione della proposta del governo per un gruppo di lavoro interistituzionale sull'adesione Ue ...