Kane trascina il Tottenham | Conte a - 2 dalla vetta Vince il West Ham di Scamacca

NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Il Tottenham di Antonio Conte non stecca sul campo del Nottingham Forest e vince per 2 - 0 il match valido per la quarta giornata di Premier League. Un successo che consente ...Non senza brividi, in quanto la prima occasione è per le Foxes con il palo colpito da Daka, ma èal 22 a sbloccare il risultato con un colpo di test su un corner battuto da Son. Il sudcoreano è ... Premier League 2022/23: Kane trascina il Tottenham, 2-0 contro il Nottingham Nottingham Forest - Tottenham highlights: gli uomini di Conte si impongono con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Kane ...