Juventus, Schira: “Arthur nel mirino di Porto e Lione” (Di domenica 28 agosto 2022) Juventus Arthur- Giorno di riposo per la Juventus, dopo il pareggio contro la Roma nel big match, di ieri, per 1-1. Juventus, Sky: “Arthur nel mirino di Porto e Lione” La Juventus è molto attenta sul mercato in entrata, ieri i Bianconeri non hanno convinto nel primo big match stagionale. Manca ormai sempre meno alla chiusura del mercato, e il centrocampo della Juve rappresenta un nodo difficilissimo da sciogliere. Tanti i nomi dati in partenza, chi più a malincuore e chi più volentieri. Tra tutti, i principali indiziati sarebbero Arthur, Rovella e Fagioli, tutti e tre con un discreto interesse alle loro spalle. In particolare, in cima alla lista dei partenti c’è proprio l’ex Barça, assolutamente fuori da ogni progetto ... Leggi su seriea24 (Di domenica 28 agosto 2022)- Giorno di riposo per la, dopo il pareggio contro la Roma nel big match, di ieri, per 1-1., Sky: “neldi” Laè molto attenta sul mercato in entrata, ieri i Bianconeri non hanno convinto nel primo big match stagionale. Manca ormai sempre meno alla chiusura del mercato, e il centrocampo della Juve rappresenta un nodo difficilissimo da sciogliere. Tanti i nomi dati in partenza, chi più a malincuore e chi più volentieri. Tra tutti, i principali indiziati sarebbero, Rovella e Fagioli, tutti e tre con un discreto interesse alle loro spalle. In particolare, in cima alla lista dei partenti c’è proprio l’ex Barça, assolutamente fuori da ogni progetto ...

