Juventus, per lo scudetto attenzione a Cristiano Ronaldo? Clamorose novità (Di domenica 28 agosto 2022) La Juventus ha un solo obiettivo: vincere lo scudetto; i bianconeri, però, rischiano di dover battere Cristiano Ronaldo. Ecco perché. Due quarti posti consecutivi non possono rendere felice il mondo bianconero; le ambizioni della Juventus sono sempre di altissimo livello e, proprio per questo, l’obiettivo stagionale e in primis tornare a vincere lo scudetto. Una missione che ha caratterizzato tutti questi mesi dove la società ha portato alla corte di Allegri innesti importanti e in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Bonucci e compagni, però, per la lotta scudetto rischiano di dover fare i conti con Cristiano Ronaldo; cerchiamo di capire il motivo. LaPresseUno dei veri e propri tormentoni dell’estate è, senza ombra di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 agosto 2022) Laha un solo obiettivo: vincere lo; i bianconeri, però, rischiano di dover battere. Ecco perché. Due quarti posti consecutivi non possono rendere felice il mondo bianconero; le ambizioni dellasono sempre di altissimo livello e, proprio per questo, l’obiettivo stagionale e in primis tornare a vincere lo. Una missione che ha caratterizzato tutti questi mesi dove la società ha portato alla corte di Allegri innesti importanti e in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Bonucci e compagni, però, per la lottarischiano di dover fare i conti con; cerchiamo di capire il motivo. LaPresseUno dei veri e propri tormentoni dell’estate è, senza ombra di ...

romeoagresti : #Juventus, non decolla la pista Dinamo Zagabria per #Pjaca: i croati, ad oggi, hanno altri piani. Bianconeri al lav… - GiovaAlbanese : ?? Anche #Fagioli out per #JuveRoma: problema fisico nel corso della rifinitura. #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, sondaggi per #Arthur, si può sbloccare #Rovella-@ACMonza. #Zakaria rimane - corr72ado : @Giuda132 @supergiovane88 @willy_signori Siamo noi a ringraziare voi per le tante risate grazie all’unico neurone c… - LiveBianconera : ??NEW?? La Juve fa molto bene per un tempo, ma non basta. La Roma pareggia con #Abraham ?? Questi sono i Top&Flop di… -