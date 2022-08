Juventus, la sentenza dopo il pareggio è spiazzante: Allegri sotto accusa (Di domenica 28 agosto 2022) La Juventus di Max Allegri non ha convinto neppure con la Roma nonostante un primo tempo autoritario: ancora critiche per tecnico e dirigenza Cinque punti in tre partite. La Juventus non decolla. I bianconeri hanno mancato la vittoria contro la Roma. La formazione di Max Allegri è passata in vantaggio quasi subito e nel primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 agosto 2022) Ladi Maxnon ha convinto neppure con la Roma nonostante un primo tempo autoritario: ancora critiche per tecnico e dirigenza Cinque punti in tre partite. Lanon decolla. I bianconeri hanno mancato la vittoria contro la Roma. La formazione di Maxè passata in vantaggio quasi subito e nel primo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

