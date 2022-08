Juventus, gli avvocati di Pogba: «Minacce e tentativi di estorsione…» (Di domenica 28 agosto 2022) Gli avvocati del centrocampista della Juventus Pogba hanno svelato un retroscena su Minacce subite dal francese L’Equipe ha reso noto un comunicato stampa degli avvocati di Paul Pogba in risposta a quanto affermato da suo fratello Mathias. IL COMUNICATO – Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media non sono purtroppo una sorpresa. Si aggiungono alle Minacce e ai tentativi di estorsione organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e Francia sono state sollecitate un mese fa e non ci saranno ulteriori osservazioni in relazione all’indagine in corso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Glidel centrocampista dellahanno svelato un retroscena susubite dal francese L’Equipe ha reso noto un comunicato stampa deglidi Paulin risposta a quanto affermato da suo fratello Mathias. IL COMUNICATO – Le recenti dichiarazioni di Mathiassui social media non sono purtroppo una sorpresa. Si aggiungono allee aidi estorsione organizzata contro Paul. Le autorità competenti in Italia e Francia sono state sollecitate un mese fa e non ci saranno ulteriori osservazioni in relazione all’indagine in corso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

