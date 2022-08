Juve, Pogba choc: indagati il fratello e gli amici d'infanzia per estorsione. Incappucciati e con fucili, chiesti 13 mln di euro: minacce alla Continassa (Di domenica 28 agosto 2022) Il caso Pogba assume contorni sempre più inquietanti: dopo le rivelazioni di oggi, emergono altri particolari. La polizia francese infatti... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Il casoassume contorni sempre più inquietanti: dopo le rivelazioni di oggi, emergono altri particolari. La polizia francese infatti...

romeoagresti : #Allegri: “Succede un infortunio alla Juve…Di Maria starà fuori magari una settimana, forse altri 10 giorni, forse… - leoanip : Scusate ma la salernitana ha vinto 4-0 contro la tenuta Sampdoria . Ah giusto ma la juve non aveva pogba di Maria e chiesa. #nonsiamoallegri - ZonaBianconeri : RT @cristinho15: alla fine il menisco di #Pogba glielo ha rotto suo fratello e noi che davamo la colpa a Folletti. #Juve - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, #Pogba choc: indagati il fratello e gli amici d'infanzia per estorsione. Incappucciati e con fucili hanno chiesto 13 m… - andreamusso97 : RT @cmdotcom: #Juve, #Pogba choc: indagati il fratello e gli amici d'infanzia per estorsione. Incappucciati e con fucili hanno chiesto 13 m… -