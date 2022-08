Juve Paredes, ultimi dettagli e poi sarà bianconero: le ultime (Di domenica 28 agosto 2022) La Juventus e il Psg continuano a trattare per Paredes, il lavoro dell’intermediario sta aprendo sempre più spiragli positivi La Juventus e il Psg continuano a trattare per Paredes, il lavoro dell’intermediario sta aprendo sempre più spiragli positivi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri potrebbero accettare le condizioni dei francesi abbassando un po’ i costi. Un prestito che diventerà obbligo e una cifra totale di 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Lantus e il Psg continuano a trattare per, il lavoro dell’intermediario sta aprendo sempre più spiragli positivi Lantus e il Psg continuano a trattare per, il lavoro dell’intermediario sta aprendo sempre più spiragli positivi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri potrebbero accettare le condizioni dei francesi abbassando un po’ i costi. Un prestito che diventerà obbligo e una cifra totale di 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

