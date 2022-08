Juve, dalla Francia voci di un’interesse per Gouiri del Nizza (Di domenica 28 agosto 2022) dalla Francia riportano le voci di un interesse della Juve per il giovane attaccante del Nizza, Amine Gouiri La Juve sta lavorando per sistemare il centrocampo, ma al tempo stesso si seguono anche altre occasioni negli altri reparti del campo. Secondo quanto riportato dall’Equipe, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Amine Gouiri, punta del Nizza, che lo valuta 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022)riportano ledi un interesse dellaper il giovane attaccante del, AmineLasta lavorando per sistemare il centrocampo, ma al tempo stesso si seguono anche altre occasioni negli altri reparti del campo. Secondo quanto riportato dall’Equipe, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Amine, punta del, che lo valuta 30 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

