Jessica Selassiè svela se ha trovato l'amore e parla dei nuovi progetti dopo l'estate: "Vi darò tante soddisfazioni!" – VIDEO (Di domenica 28 agosto 2022) Clarissa e Jessica Selassiè in vacanza in Sicilia, hanno aggiornato gli estimatori sulle ultime novità. "Se abbiamo incontrato l'amore in questa estate? No, ancora non l'abbiamo trovato", hanno aggiunto le princess. Jessica Selassiè: "E' bello essere innamorati", poi svela i nuovi progetti "Torneremo in Sicilia perché ci sono tantissimi posti che non abbiamo visto", ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

