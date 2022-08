luposilenzioso2 : RT @foresta233: E io domattina licenzio tutti quelli del segno della Vergine! E basta così! Jennifer Lopez. - leggoit : Jennifer Lopez, rubato il video privato con Ben Affleck: «Furto per denaro» - foresta233 : E io domattina licenzio tutti quelli del segno della Vergine! E basta così! Jennifer Lopez. - VanityFairIt : Un incarnato felice che si traduce in punti glow e una luminosità che nemmeno Jennifer Lopez è da sempre la nostra… - RoxdcIT : Jennifer Lopez, la rivelazione: siete della Vergine? Non potete ballare nei suoi show! -

su tutte le furie. Nelle scorse ore è stato diffuso in rete un video della star e del marito Ben Affleck in cui si vede la pop star statunitense cantare un brano inedito al suo ...è finita in trend ma non per la luna di miele in Italia, ma per un licenziamento che ha fatto ...Jennifer Lopez su tutte le furie. Nelle scorse ore è stato diffuso in rete un video della star e del marito Ben Affleck in cui si vede la pop star ...Nelle scorse ore Jennifer Lopez ha deciso di utilizzare i social per denunciare quanto le è accaduto, a lei e a suo marito Ben Affleck. Alla cantante, ...