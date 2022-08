Jennifer Lopez e Ben Affleck, la luna di miele è in Italia (Di domenica 28 agosto 2022) A pochi giorni dal loro secondo matrimonio, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono volati in Italia per la luna di miele. I due sono ospiti a Villa Oleandra, la residenza di George Clooney a Laglio, sul lago di Como. Molti abitanti della zona sono rimasti stupidi nel vederli in coda in una gelateria di Menaggio, poco distante, dove, hanno raccontato, si comportavano come “persone normali”, nonostante le guardie del corpo. Ma i divi di Hollywood hanno fatto tappa anche a Milano, dove si sono concessi un pomeriggio di shopping in via Montenapoleone. Come accade da quando sono tornati insieme, Jennifer Lopez e Ben Affleck si mostrano sempre sorridenti e più innamorati che mai. Del resto, la scelta di sposarsi per ben due volte conferma la ... Leggi su blog.libero (Di domenica 28 agosto 2022) A pochi giorni dal loro secondo matrimonio,e Bensono volati inper ladi. I due sono ospiti a Villa Oleandra, la residenza di George Clooney a Laglio, sul lago di Como. Molti abitanti della zona sono rimasti stupidi nel vederli in coda in una gelateria di Menaggio, poco distante, dove, hanno raccontato, si comportavano come “persone normali”, nonostante le guardie del corpo. Ma i divi di Hollywood hanno fatto tappa anche a Milano, dove si sono concessi un pomeriggio di shopping in via Montenapoleone. Come accade da quando sono tornati insieme,e Bensi mostrano sempre sorridenti e più innamorati che mai. Del resto, la scelta di sposarsi per ben due volte conferma la ...

