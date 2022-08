Januzaj vicino al ritorno in Premier

DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Il Venezia è molto vicino ad Adnan Januzaj, attualmente svincolato! [ @DiMarzio ] - LBuconi : Confermata l’anticipazione di #Trivenetogoal, il #Venezia è vicino all’esterno offensivo Adnan #Januzaj, svincolato… -

Kim del Fenerbahce è sempre più vicino al Rennes, motivo per cui Giuntoli sta accelerando su Diallo. DI SEGUITO L'ELENCO DEI PIU' PREZIOSI IN EUROPA ANCORA SENZA SQUADRA ADNAN JANUZAJ. Casale del Verona, l'altro profilo seguito dal Napoli, è sempre più vicino alla Lazio. Gli esterni destri monitorati sono il belga Januzaj, che si è svincolato dalla Real Sociedad. Il Venezia sta per mettere a segno un colpo in questi ultimi giorni di mercato che ha dell'incredibile, con Januzaj che è vicino alla firma.