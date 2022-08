Italiano: «Stiamo tutti bene, cercheremo di dare filo da torcere al Napoli» (Di domenica 28 agosto 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel prepartita di Fiorentina-Napoli. Avete avuto un solo allenamento per preparare la partita, su cosa vi siete concentrati? «Sul fatto che ci dobbiamo abituare a questo dopo l’impresa in Olanda, allenamenti pochi, subito rifiniture e pensare di prepararci a partite difficili come quella di stasera. Stiamo tutti bene e cercheremo di dare filo da torcere al Napoli. Barak? Ci sono situazioni e situazioni. Lui in questo momento è già pronto, conosce benissimo il campionato, è intelligente, abbiamo bisogno di rotazioni in mezzo al campo, ne approfittiamo, lo mettiamo dentro, è un innesto di qualità che ci darà una grossa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel prepartita di Fiorentina-. Avete avuto un solo allenamento per preparare la partita, su cosa vi siete concentrati? «Sul fatto che ci dobbiamo abituare a questo dopo l’impresa in Olanda, allenamenti pochi, subito rifiniture e pensare di prepararci a partite difficili come quella di stasera.didaal. Barak? Ci sono situazioni e situazioni. Lui in questo momento è già pronto, conosce benissimo il campionato, è intelligente, abbiamo bisogno di rotazioni in mezzo al campo, ne approfittiamo, lo mettiamo dentro, è un innesto di qualità che ci darà una grossa ...

