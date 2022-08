Italia-Turchia, Mondiali volley 2022: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo l’esordio vincente contro il Canada, il Campionato del Mondo dell’Italia continuerà lunedì 29 agosto con il match che li vedrà in campo contro la Turchia. L’incontro con gli anatolici sembra già fondamentale per decidere la leadership del Girone E. La squadra allenata da Fefè De Giorgi appare decisamente favorita ma, come visto già nel terzo set contro i nordamericani, sarà importante non distrarsi o sottovalutare gli avversari. La Turchia ha battuto agevolmente la Cina nel match d’esordio con un Adis Lagumdzija in grande spolvero. L’opposto, conoscenza del nostro campionato, sarà di certo l’uomo da tenere d’occhio anche per Simone Giannelli e compagni. Di seguito il programma completo di Italia-Turchia, con tutte le informazioni per seguire il match in ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo l’esordio vincente contro il Canada, il Campionato del Mondo dell’continuerà lunedì 29 agosto con il match che li vedrà in campo contro la. L’incontro con gli anatolici sembra già fondamentale per decidere la leadership del Girone E. La squadra allenata da Fefè De Giorgi appare decisamente favorita ma, come visto già nel terzo set contro i nordamericani, sarà importante non distrarsi o sottovalutare gli avversari. Laha battuto agevolmente la Cina nel match d’esordio con un Adis Lagumdzija in grande spolvero. L’opposto, conoscenza del nostro campionato, sarà di certo l’uomo da tenere d’occhio anche per Simone Giannelli e compagni. Di seguito ilcompleto di, con tutte le informazioni per seguire il match in ...

gualcap : 13. Gli imprenditori del Nord Italia vendono alla Russia attraverso la... Turchia.. (la stessa che la Lega Nord ins… - iltirreno : Buona la prima - Gli azzurri scenderanno nuovamente in campo lunedì 29 agosto, alle 21.15, contro la Turchia. - Daniele18748753 : @MediasetTgcom24 Perché non trasferirle in Tunisia, Marocco, Spagna, Grecia, Portogallo, Turchia, Francia? Perché s… - secondoelle : lunedì italia turchia ma iniziano anche gli us open - TJLISA1 : RT @Open_gol: L’Italvolley porta a casa il match grazie alla vittoria dei tre set con punteggio 25-13, 25-18, 39-37 ?? Lunedì 29 agosto gli… -