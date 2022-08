Italia-Spagna oggi, pallanuoto femminile: orario 28 agosto, programma, dove vederla in tv, streaming Europei 2022 (Di domenica 28 agosto 2022) Il torneo femminile degli Europei 2022 di pallanuoto, in programma a Spalato, in Croazia, proseguirà oggi, domenica 28 agosto: nella prima fase le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno direttamente ai quarti di finale. L’Italia nella prima fase affronterà nel Girone B la Spagna oggi alle ore 20.30. La diretta tv di Italia-Spagna sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito il programma odierno dell’Italia femminile con ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Il torneodeglidi, ina Spalato, in Croazia, proseguirà, domenica 28: nella prima fase le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno direttamente ai quarti di finale. L’nella prima fase affronterà nel Girone B laalle ore 20.30. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Setterosa. Di seguito ilodierno dell’con ...

