Io la Bestia di Giorgia? Ecco tutti i segreti | parla il fedelissimo della Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) Tommaso Longobardi è l'uomo che ha le chiavicomunicazione di Fratelli d'Italia e fisui social. Esperto conoscitorerealtà web sta costruendo la campagna elettorale, declinata tra Fcaebook, Twitter e Instagram,leader di Fratelli d'Italia. Longobardi sul suo ruolo ha le idee chiare e in un'intervista a ilGiorno si racconta. Sull'etichetta di "nera" che qualcuno gli affibbia risponde così: "Credo che questi termini siano nati semplicemente per dare una definizione a qualcosa che, in passato, si aveva difficoltà a definire e comprendere, quindi lasciano il tempo che trovano. Fino a qualche anno fa, i cittadini pensavano che dietro le pagine dei leader ci fossero realmente i politici a gestire tutto, per quanto talvolta possa questo accadere ...