Intervista esclusiva a Giovanni Carta: «Il teatro è stato la mia casa» (Di domenica 28 agosto 2022) Sarà Tiberius nell’attesissima seconda stagione di Barbarians, al fianco di Alessandro Fella che interpreterà invece Germanicus, ma anche il marito di Elena Radonicich in Brennero, nuova fiction in onda prossimamente sulle reti Rai. Parliamo dell’attore siciliano Giovanni Carta, che ha al suo attivo una lunga esperienza teatrale e televisiva. Tra tanti progetti, l’artista è entrato di recente a far parte della piattaforma WeShort, che si occupa di cortometraggi italiani e internazionali. Un nuovo ed entusiasmante impegno per l’attore palermitano, volto di fiction celebri come Il Capitano, La Mafia Uccide Solo D’Estate e Il Cacciatore. Giovanni, partiamo dall’inizio. In una passata Intervista ha dichiarato che non c’è stato un momento in cui ha capito che voleva fare l’attore, perché in fondo ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) Sarà Tiberius nell’attesissima seconda stagione di Barbarians, al fianco di Alessandro Fella che interpreterà invece Germanicus, ma anche il marito di Elena Radonicich in Brennero, nuova fiction in onda prossimamente sulle reti Rai. Parliamo dell’attore siciliano, che ha al suo attivo una lunga esperienza teatrale e televisiva. Tra tanti progetti, l’artista è entrato di recente a far parte della piattaforma WeShort, che si occupa di cortometraggi italiani e internazionali. Un nuovo ed entusiasmante impegno per l’attore palermitano, volto di fiction celebri come Il Capitano, La Mafia Uccide Solo D’Estate e Il Cacciatore., partiamo dall’inizio. In una passataha dichiarato che non c’èun momento in cui ha capito che voleva fare l’attore, perché in fondo ha ...

DAZN_IT : Amici ?? Compagni di squadra ?? Compagni di stanza ?? L’intervista esclusiva con Marco Parolo e Ciro Immobile è ora d… - Inter : ?? Intervista esclusiva a Kristjan Asllani ???? Biondo, numero 9, super interista ? Spezia e rigori: chi sa rispondere… - junews24com : Balzarini sicuro: «Milik è meglio di Vlahovic in questo. Vi spiego» - - LMenclossi : RT @BiloFausto: 'Al Qaida si espande in Afghanistan e prepara attentati nelle ex basi della Nato. Fra gli immigrati in Occidente talebani e… - gpsabbioni : RT @BiloFausto: 'Al Qaida si espande in Afghanistan e prepara attentati nelle ex basi della Nato. Fra gli immigrati in Occidente talebani e… -