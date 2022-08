Interferenze russe sul voto, Di Maio a Salvini: «Il tuo silenzio è complice». Il leghista: «Io al servizio di Mosca? Mi sono rotto, querelerò chi lo dice» (Di domenica 28 agosto 2022) Si fa sempre più incandescente il clima verso le elezioni politiche del 25 settembre. E potrebbero volare querele vere e proprie, altro che querelle elettorali. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dalla sua pagina Facebook, ha attaccato il segretario della Lega Matteo Salvini: «Le continue ingerenze russe sulla nostra campagna elettorale sono pubbliche e tu ne sei complice, non prendendo le distanze». E il leader di Impegno Civico ha puntato il dito contro il leader del Carroccio: «Tu non fai gli interessi degli italiani perché quando dici no al tetto massimo al prezzo del gas stai facendo solo gli interessi di Putin che ci ricatta e fa aumentare le bollette degli italiani. I cittadini il 25 settembre voteranno liberamente proprio per questo devono sapere la verità per scegliere in maniera ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Si fa sempre più incandescente il clima verso le elezioni politiche del 25 settembre. E potrebbero volare querele vere e proprie, altro che querelle elettorali. Il ministro degli Esteri Luigi Di, dalla sua pagina Facebook, ha attaccato il segretario della Lega Matteo: «Le continue ingerenzesulla nostra campagna elettoralepubbliche e tu ne sei, non prendendo le distanze». E il leader di Impegno Civico ha puntato il dito contro il leader del Carroccio: «Tu non fai gli interessi degli italiani perché quando dici no al tetto massimo al prezzo del gas stai facendo solo gli interessi di Putin che ci ricatta e fa aumentare le bollette degli italiani. I cittadini il 25 settembre voteranno liberamente proprio per questo devono sapere la verità per scegliere in maniera ...

