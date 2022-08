INTER LUKAKU STOP, FORSE SALTA IL DERBY E IL BAYERN (Di domenica 28 agosto 2022) Romelu LUKAKU si ferma: il risentimento muscolare alla coscia sinistra priva Simone Inzaghi del suo centravanti totem per il turno infrasettimanale con la Cremonese, ma soprattutto, molto probabilmente per il DERBY di sabato prossimo e FORSE anche per l’esordio in Champions contro il BAYERN. Una brutta tegola per i nerazzurri, perché la società e il tecnico in questa stagione contavano e contano moltissimo sull’apporto del belga per tornare a vincere lo scudetto. INTER LUKAKU SI FERMA, COSA È SUCCESSO LUKAKU si è fermato durante l’allenamento mattutino programmato da Inzaghi per questa domenica, due giorni dopo la gara con la Lazio. La diagnosi esatta non c’è ancora e si avrà soltanto domani, probabilmente, dopo gli esami, ma l’impressione è che il belga possa restare ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 28 agosto 2022) Romelusi ferma: il risentimento muscolare alla coscia sinistra priva Simone Inzaghi del suo centravanti totem per il turno infrasettimanale con la Cremonese, ma soprattutto, molto probabilmente per ildi sabato prossimo eanche per l’esordio in Champions contro il. Una brutta tegola per i nerazzurri, perché la società e il tecnico in questa stagione contavano e contano moltissimo sull’apporto del belga per tornare a vincere lo scudetto.SI FERMA, COSA È SUCCESSOsi è fermato durante l’allenamento mattutino programmato da Inzaghi per questa domenica, due giorni dopo la gara con la Lazio. La diagnosi esatta non c’è ancora e si avrà soltanto domani, probabilmente, dopo gli esami, ma l’impressione è che il belga possa restare ...

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku Salta sicuramente la Cremonese, derby a risc… - news24_inter : Ecco quando torna #Lukaku ?? - IntermilanSn : RT @InterMilanFRA: Lukaku manquera le derby. @Inter -