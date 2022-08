Inter, Lukaku infortunato: è a forte rischio per il derby di sabato (Di domenica 28 agosto 2022) Nel corso dell'allenamento odierno si è fermato Romelu Lukaku, bomber dell'Inter. Salterà sicuramente la Cremonese e forse anche il Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 agosto 2022) Nel corso dell'allenamento odierno si è fermato Romelu, bomber dell'. Salterà sicuramente la Cremonese e forse anche il Milan

DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku Salta sicuramente la Cremonese, derby a risc… - FinallyGio459 : RT @barzacom_: Risentimento muscolare alla coscia sinistra per #Lukaku. Salterà il match di martedì con la #Cremonese ed è a forte rischio… - news24_inter : Il punto sull'infortunio di #Lukaku ?? -