Inter, infortunio Lukaku: risentimento alla coscia sinistra. Derby a rischio

Brutte notizie per Inzaghi e per l'Inter: risentimento muscolare alla coscia per Lukaku che ora rischia il Derby

Arrivano brutte notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi. Nell'allenamento odierno Romelu Lukaku, come riportato da Sky Sport, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. L'attaccante belga salterà la Cremonese ed è in dubbio per Derby: ulteriori esami nei prossimi giorni per essere più precisi.

