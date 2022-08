Inter, Acerbi sarà il vice-De Vrij: domani le visite mediche e la firma (Di domenica 28 agosto 2022) Francesco Acerbi corre verso l’Inter domani il sarà il giorno di Francesco Acerbi all’Inter. Il centrale biancoceleste raggiungerà Milano dove nella giornata svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club nerazzurro. “L’operazione era già stata messa in piedi nei giorni scorsi (mancano da perfezionare solo alcuni dettagli), così da garantirsi una sorta di “rete di sicurezza” davanti all’impossibilità di raggiungere uno dei due obiettivi principali. L’Inter ha ottenuto che il centrale sbarchi alla Pinetina in prestito gratuito”. “Decisiva in questo senso la disponibilità del diretto Interessato a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Lotito avrebbe voluto che se le accollasse ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Francescocorre verso l’ilil giorno di Francescoall’. Il centrale biancoceleste raggiungerà Milano dove nella giornata svolgerà lee firmerà il contratto con il club nerazzurro. “L’operazione era già stata messa in piedi nei giorni scorsi (mancano da perfezionare solo alcuni dettagli), così da garantirsi una sorta di “rete di sicurezza” davanti all’impossibilità di raggiungere uno dei due obiettivi principali. L’ha ottenuto che il centrale sbarchi alla Pinetina in prestito gratuito”. “Decisiva in questo senso la disponibilità del direttoessato a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Lotito avrebbe voluto che se le accollasse ...

