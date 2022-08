Inondazioni in Pakistan: oltre mille vittime (Di domenica 28 agosto 2022) Le Inondazioni in Pakistan hanno causato oltre mille vittime. La stagione dei monsoni, iniziata prima del normale quest’anno, ha sferzato il Pakistan con piogge particolarmente abbondanti. I soccorritori hanno lottato per evacuare migliaia di persone dalle zone colpite dalle Inondazioni. La crisi ha costretto il governo a dichiarare lo stato di emergenza. Inondazioni in Pakistan: Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 agosto 2022) Leinhanno causato. La stagione dei monsoni, iniziata prima del normale quest’anno, ha sferzato ilcon piogge particolarmente abbondanti. I soccorritori hanno lottato per evacuare migliaia di persone dalle zone colpite dalle. La crisi ha costretto il governo a dichiarare lo stato di emergenza.in

