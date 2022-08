Ingrid Bergman, come certi pittori attraversò tre periodi artistici: apparteneva al mondo dello spettacolo (Di domenica 28 agosto 2022) Nata e scomparsa, ironia della morte, lo stesso giorno, il 29 agosto (1915-1982), Ingrid Bergman ci ha lasciato oggi, ma un oggi di quaranta anni fa. Un po’ come certi pittori, l’attrice ha attraversato sostanzialmente tre periodi artistici: quello svedese, quello hollywoodiano e quello italiano (teatro e breve rentrée americana a parte) per terminare in Svezia con il suo omonimo Ingmar Bergman che la diresse nell’ultimo film della diva (una vera diva, come la conterranea Greta Garbo), ovvero Sonata d’autunno (in Italia uscito con una traduzione-strafalcione: Sinfonia d’autunno), a mio giudizio la miglior prova d’attrice della Bergman, intensa e di una affascinante matura bellezza. Era già malata quando girò Sonata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Nata e scomparsa, ironia della morte, lo stesso giorno, il 29 agosto (1915-1982),ci ha lasciato oggi, ma un oggi di quaranta anni fa. Un po’, l’attrice ha attraversato sostanzialmente tre: quello svedese, quello hollywoodiano e quello italiano (teatro e breve rentrée americana a parte) per terminare in Svezia con il suo omonimo Ingmarche la diresse nell’ultimo film della diva (una vera diva,la conterranea Greta Garbo), ovvero Sonata d’autunno (in Italia uscito con una traduzione-strafalcione: Sinfonia d’autunno), a mio giudizio la miglior prova d’attrice della, intensa e di una affascinante matura bellezza. Era già malata quando girò Sonata ...

