Infortunio Lukaku | a rischio Derby e Champions

Leggi su 11contro11

(Di domenica 28 agosto 2022) Oltre al danno la beffa. La sconfitta per 3-1 subita in casa della Lazio e unper Romelunell’allenamento di oggi. Tranquilli tifosi interisti, le voci parlano di un risentimento muscolare. Niente di troppo grave ma in un momento delicato. Big Rom salterà sicuramente la partita con la Cremonese e rimane in forte dubbio per ildel 3 settembre. In dubbio potrebbe restarlo anche per l’esordio europeo stagionale, in casa contro il Bayern. La speranza per i neroazzurri è che il danno sia più lieve delle preoccupazione per il proprio numero 90. Martedì la punta si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per capire se sarà possibile il recupero almeno per la stracittadina. Altrimenti Inzaghi dovrà scegliere un nuovo compagno di reparto per Lautaro. Probabilmente Edin Dzeko sarà il designato a sostituire ...