In vendita la villa torinese di Cristiano Ronaldo: 1.000 metri quadrati con spa, piscina e vista mozzafiato (Di domenica 28 agosto 2022) La villa di Torino dove ha vissuto Cristiano Ronaldo è stata messa in vendita. Ha spa, piscina e vista mozzafiato, su 1000 mq di superficie. Il campione di calcio come sappiamo ha lasciato lo scorso anno la Juventus, e quindi la super casa in cui ha abitato durante la sua permanenza nella città piemontese. Cristiano L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 28 agosto 2022) Ladi Torino dove ha vissutoè stata messa in. Ha spa,, su 1000 mq di superficie. Il campione di calcio come sappiamo ha lasciato lo scorso anno la Juventus, e quindi la super casa in cui ha abitato durante la sua permanenza nella città piemontese.L'articolo proviene da CheSuccede.it.

cercasicasait : Villa in Vendita a Marciana (LI) 450000€ | 135mq | CC143485200: Fai click sotto per maggiori informazioni.… - cercasicasait : Villa Bifamiliare in Vendita a Bientina (PI) Quattro Strade 280000€ | 110mq | 4 locali | classe A+ | CC143484750:… - AD_italia : Luogo d'elezione di reali, artisti e imprenditori, la costa a sud della Francia è da sempre tra le più ambite. E le… - AD_italia : Nella parte più suggestiva dell’isola delle Eolie, in vendita una splendida proprietà immersa nella storia millenar… - cercasicasait : Villa in Vendita a Capoliveri (LI) 550000€ | 100mq | classe G | CC143485201: Fai click sotto per maggiori informa… -