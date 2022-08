In Italia con lo sconto: assist da Madrid (Di domenica 28 agosto 2022) La Serie A potrebbe ancora accogliere un grande nome nelle ultime ore di calciomercato: arriva l’inatteso assist dalla Spagna La sessione estiva di calciomercato ha ormai detto quasi tutto, dopo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 28 agosto 2022) La Serie A potrebbe ancora accogliere un grande nome nelle ultime ore di calciomercato: arriva l’inattesodalla Spagna La sessione estiva di calciomercato ha ormai detto quasi tutto, dopo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

riotta : Da anni l'ambasciata russa in Italia e il suo ambasciatore accomunano all'attività diplomatica nel nostro paese una… - CarloCalenda : Forza Italia ritiene davvero di poter far scordare agli elettori di aver sfiduciato Draghi. Ma come dimostra questo… - carlosibilia : Voglio condividere con voi questo pensiero di @petergomezblog Uno dei pochi giornalisti in Italia che non sento mai… - Chiaranonta : RT @CarloCalenda: Forza Italia ritiene davvero di poter far scordare agli elettori di aver sfiduciato Draghi. Ma come dimostra questo scamb… - Faggio4 : RT @SignorErnesto: Qui la faccia di @demagistris quando @fcancellato gli chiede, insistendo: 'ma quanto costa?'. Ps: mi scuso con le calco… -