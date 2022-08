In arrivo la batosta dei libri scolastici: tutti gli aumenti (Di domenica 28 agosto 2022) L'incremento dell'inflazione rischia di complicare ulteriormente una situazione già fuori controllo Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) L'incremento dell'inflazione rischia di complicare ulteriormente una situazione già fuori controllo

bari_times : In arrivo la batosta dei libri scolastici: tutti gli aumenti - Seven8110 : @LAROMA24 Altra batosta in arrivo? ?? - Adrian75M75 : @giuseppetp55 ??????????????... ma datti all'ippica! Anche a noi è andato il sangue alla testa vedendo quello che ha combi… - FrancoVR6 : @pdnetwork Non sapete più a cosa aggrapparvi per lenire la batosta elettorale in arrivo… - LucianoNicolaC3 : @Laila76913893 Ve lo potete sognare. La batosta è in arrivo -