Immobile in comodato d’uso | l’IMU si paga o c’è l’esenzione?

(Di domenica 28 agosto 2022) I contratti diper unsono soggetti a registrazione ed agevolazioni IMU. Ma solo in alcuni casi Se si ha un appartamento vuoto si può scegliere di lasciarlo tale, con spese accessorie per il mantenimento e tasse come, oppure metterlo a reddito affittandolo. In questo caso, oltre alle tasse sulla locazione, L'articolo proviene da Consumatore.com.

AMalquati : Immobile con unico accatastamento e più appartamenti, si possono stipulare diversi contratti di comodato?… -

Informazione Fiscale

...di sgombro del Comune e dati dell'inagibile; indirizzo della nuova sistemazione, cognome e nome e codice fiscale del proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in; codice ...... interessati a concedere ind'uso gratuito, per la durata di cinque anni, idoneo locale e/... che attesti il possesso dei requisiti previsti da parte della struttura oproposto, tra ... Immobile in comodato d’uso: si paga l’IMU ed entra in dichiarazione dei redditi I numerosi abusi impongono controlli più serrati e la riduzione del 30% della detrazione concessa. Il bonus facciate sta arrivando a scadenza con alcune novità ...GALLIPOLI - Aumentare i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali e riqualificare vecchi spazi: l’edificio ex INAM (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie), in disuso da più di u ...