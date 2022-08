Ilary Blasi pubblica uno scatto hot sui social | è pioggia di critiche Foto

(Di domenica 28 agosto 2022) Dopo la rottura con Francesco Totti,è sempre più fiera di mostrarsi suisenza (o con pochi) veli. È questa la volta di unoosé che la conduttrice Mediaset hato sul suo profilo Instagram. In bianco e nero, la verace donna si è mostrata solo con uno slip nero ed il seno coperto dalle braccia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) In tanti si sono scatenati sotto questa, tra chi la difende e chi la accusa. Da quando, infatti,ha annunciato la separazione da Totti, i due sono continuamente sotto i riflettori. E così anche la più innocente dellediventa ...

Dopo il comunicato disgiunto con il quale Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione dopo 17 lunghi anni di matrimonio e 3 figli insieme, Cristian, Chanel a la terzogenita Isabel, i due ex coniugi hanno deciso di demolire i freni inibitori e continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Provocatrice, sensuale ma mai volgare.