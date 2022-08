Ilary Blasi confesserà tutto a Verissimo? Ecco l’ipotesi (Di domenica 28 agosto 2022) : la conduttrice potrebbe parlare pubblicamente della situazione con la sua amica Toffanin. La fine della storia d’amore fra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata sicuramente la notizia dell’estate, che ancora oggi tiene banco tra gli esperti di gossip; moltissimi fan sono rimasti scioccati e intristiti dalla rottura di una delle coppie più apprezzate degli ultimi anni. (foto: Mediaset Infinity).Al momento, si susseguono diversi rumors sui due, che stanno cercando di gestire la situazione nel miglior modo possibile; dopo il comunicato congiunto, comunque, non sono arrivate altre dichiarazioni ufficiali. Ilary parlerà a Verissimo? che sta prendendo piede Viste le numerose foto e gli articoli sulle riviste di gossip che stanno uscendo su Totti e quella che pare essere a tutti gli effetti la nuova ... Leggi su formatonews (Di domenica 28 agosto 2022) : la conduttrice potrebbe parlare pubblicamente della situazione con la sua amica Toffanin. La fine della storia d’amore fra Francesco Totti eè stata sicuramente la notizia dell’estate, che ancora oggi tiene banco tra gli esperti di gossip; moltissimi fan sono rimasti scioccati e intristiti dalla rottura di una delle coppie più apprezzate degli ultimi anni. (foto: Mediaset Infinity).Al momento, si susseguono diversi rumors sui due, che stanno cercando di gestire la situazione nel miglior modo possibile; dopo il comunicato congiunto, comunque, non sono arrivate altre dichiarazioni ufficiali.parlerà a? che sta prendendo piede Viste le numerose foto e gli articoli sulle riviste di gossip che stanno uscendo su Totti e quella che pare essere a tutti gli effetti la nuova ...

