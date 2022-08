Il vortice emozionale di Nettuno va monitorato perché a volte può creare situazioni seducenti ma ingannevoli

Io Donna

Risucchiati in questa sorta dipure gli spettatori sono catapultati in realtà e universo altri, diventando tutt'uno in un inedito paesaggio d'arte, parti di un...e in quel contesto ho usato la perdita di mio padre come impulso per generare l'impronta... affinché la loro amata mamma potesse uscire daldella tossicodipendenza da farmaci. Per la ... Segni e pianeti: l'oroscopo della ripartenza autunnale