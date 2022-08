Il terzo polo e i cattolici sociali e popolari. L’opinione di Merlo (Di domenica 28 agosto 2022) Forse è vero che il “terzo polo” può essere una delle novità più significative di questa campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. Una novità perché cerca di reintrodurre nella cittadella politica italiana la categoria del “centro” che era stata sistematicamente azzerata in questi ultimi anni dopo l’uragano populista, dissacratore, anti politico e demagogico interpretato per eccellenza dal partito dei 5 stelle. E, con il “centro”, è stata smantellata anche ogni sorta di “politica di centro”. Non a caso, sono prevalse altre categorie, altre prassi e altri disvalori che nulla hanno a che fare con la cultura e lo stile che hanno caratterizzato per molti decenni il cammino della democrazia italiana. E cioè, dalla radicalizzazione della lotta politica al trionfo degli “opposti estremismi”; dalla scomparsa della cultura della mediazione ... Leggi su formiche (Di domenica 28 agosto 2022) Forse è vero che il “” può essere una delle novità più significative di questa campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. Una novità perché cerca di reintrodurre nella cittadella politica italiana la categoria del “centro” che era stata sistematicamente azzerata in questi ultimi anni dopo l’uragano populista, dissacratore, anti politico e demagogico interpretato per eccellenza dal partito dei 5 stelle. E, con il “centro”, è stata smantellata anche ogni sorta di “politica di centro”. Non a caso, sono prevalse altre categorie, altre prassi e altri disvalori che nulla hanno a che fare con la cultura e lo stile che hanno caratterizzato per molti decenni il cammino della democrazia italiana. E cioè, dalla radicalizzazione della lotta politica al trionfo degli “opposti estremismi”; dalla scomparsa della cultura della mediazione ...

