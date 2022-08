Il Sassuolo non molla l’obiettivo: pronta una nuova offerta (Di domenica 28 agosto 2022) Il mercato del Sassuolo sembra essere tutt’altro che finito. I neroverdi, infatti, vogliono regalare ancora un esterno offensivo a mister Dionisi. Da diverse settimane, Giovanni Carnevali e i suoi colleghi stanno seguendo con attenzione Armand Laurentié, esterno d’attacco francese del Lorient. Laurentié Sassuolo Lorient L’offerta da 10 milioni di euro più 1 di bonus più il 20% sulla futura rivendita è stata rifiutata. Adesso, però, secondo quanto riportato da SkySport gli emiliani sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo. Il Sassuolo vuole a tutti i costi Laurentié e in questi ultimi giorni di mercato farà di tutto pur di portarlo in Serie A. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 28 agosto 2022) Il mercato delsembra essere tutt’altro che finito. I neroverdi, infatti, vogliono regalare ancora un esterno offensivo a mister Dionisi. Da diverse settimane, Giovanni Carnevali e i suoi colleghi stanno seguendo con attenzione Armand Laurentié, esterno d’attacco francese del Lorient. LaurentiéLorient L’da 10 milioni di euro più 1 di bonus più il 20% sulla futura rivendita è stata rifiutata. Adesso, però, secondo quanto riportato da SkySport gli emiliani sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo. Ilvuole a tutti i costi Laurentié e in questi ultimi giorni di mercato farà di tutto pur di portarlo in Serie A. Nicola Morisco

AlfredoPedulla : #Barak non esclude #Bajrami alla #Fiorentina per un doppio colpo. Il gioiello dell’#Empoli piace anche al #Sassuolo… - mattsca_ : RT @FABIANAdv9: Sale il pressing per panchinare il serbo. Ma Prandelli non molla e continua a dare fiducia al suo pupillo. 16 dicembre: svo… - Milan1899Djoko : RT @Nicol35807036: @Milan1899Djoko Sassuolo a Reggio Emilia non ci sono, ma c ero il 22 maggio e anche se dalla TV stavolta sarà un emozion… - Nicol35807036 : @Milan1899Djoko Sassuolo a Reggio Emilia non ci sono, ma c ero il 22 maggio e anche se dalla TV stavolta sarà un em… - Cate1081 : @GiovaAlbanese @DarioRosselli Fagioli non è stato messo nemmeno dopo il 3-0col Sassuolo..anche lì stava male?Non cr… -